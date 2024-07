Parigi 2024, muore d’infarto al villaggio olimpico: delegazione Samoa sotto shock

MeteoWeb

Shock nel primo giorno delle Olimpiadi in corso a Parigi. La delegazione di Samoa è stata scossa dalla morte di Lionel Elika Fatupaito, 60 anni, allenatore della squadra di pugilato dello stato insulare dell’Oceania. L’allentato è morto al Villaggio olimpico di Saint-Denis a Parigi a seguito di un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della sua stanza. La federazione internazionale di pugilato (Iba) ha reso noto che l’allenatore si è sentito male ieri alle ore 10:20 e “nonostante le cure dei Vigili del Fuoco e dei servizi di emergenza, è morto per cause naturali”.

