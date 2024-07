Parigi in primo piano: i dettagli del centro della capitale francese dallo spazio

Questa straordinaria immagine condivisa dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in alta risoluzione offre una veduta particolareggiata del centro di Parigi, consentendo al lettore di esplorare le aree più accattivanti della città con dettagli eccezionali. Parigi si trova nella parte centro-settentrionale della Francia e si estende su entrambe le rive della Senna, che è chiaramente visibile mentre scorre sinuosa attraverso l’immagine. Dal 26 luglio all’11 agosto 2024 l’attenzione del mondo si concentrerà su Parigi, che ospita i Giochi Olimpici. Poco dopo seguiranno i Giochi Paralimpici, dal 28 agosto all’8 settembre.

La risoluzione di 30 cm di questa immagine è sufficientemente dettagliata per identificare alcuni dei punti di riferimento di Parigi famosi in tutto il mondo, ma anche diverse sedi Olimpiche, situate a pochi chilometri dal Villaggio Olimpico di Saint-Denis, nella parte nord della città.

La forma ovale dello Stade de France risalta nella parte superiore dell’immagine, con l’Aquatics Centre alla sua sinistra – una delle due sedi permanenti realizzate per i Giochi.

L’Arco di Trionfo può essere facilmente individuato vicino alla parte centrale sinistra dell’immagine, ergendosi al centro della piazza Charles de Gaulle, dove 12 grandi viali convergono a formare una stella.

A sud dell’Arco di Trionfo, sull’altra sponda del fiume, si trova il Campo di Marte o Champ de Mars, di forma rettangolare. Alla sua estremità settentrionale è visibile l’iconica Torre Eiffel, che proietta la sua ombra verso nord-ovest. Qui, sono stati costruiti due impianti temporanei, destinati a ospitare una serie di discipline Olimpiche.

A nord-est si trova l’imponente Hôtel des Invalides, un complesso che ospita musei e monumenti legati alla storia militare francese, oltre a un ospedale e una casa di riposo per veterani. Sul lato nord del complesso sorge l’Esplanade des Invalides, un vasto spazio verde all’aperto che durante le Olimpiadi verrà utilizzato, tra le altre attività, come traguardo della maratona.

Verso l’estremità orientale del Viale dei Campi Elisi, che si allunga come una linea retta dall’Arco di Trionfo, si trovano il Grand Palais e Place de la Concorde, entrambi trasformati in sedi Olimpiche. Il famoso Giardino delle Tuileries e il parco del vasto museo del Louvre sono visibili immediatamente a sinistra.

Questa immagine è stata acquisita dalla missione Pléiades Neo. Questa costellazione fa parte del programma Third Party Missions dell’ESA, in base al quale l’ESA utilizza i suoi sistemi di terra multimissione e le sue competenze per acquisire, elaborare, distribuire e archiviare i dati provenienti da un’ampia gamma di missioni satellitari sviluppate e gestite da altre agenzie.