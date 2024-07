Piano Mattei, accordo Italia-Algeria sull’agricoltura rigenerativa

MeteoWeb

“Il più grande investimento in agricoltura sostenibile fatto sinora dall’Italia in Nord Africa“: così una nota di Palazzo Chigi definisce l’intesa firmata oggi ad Algeri “nel campo dell’agricoltura rigenerativa ad alta tecnologia alla presenza dei rispettivi Ministri dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e Youcef Cherfa“, nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa e a seguito del bilaterale fra il Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, a margine del G7.

“L’accordo – viene spiegato – prevede una concessione strategica da parte del governo algerino di 36.000 ettari, che la società Bonifiche Ferraresi S.p.A. recupererà all’uso agricolo, creando un’intera filiera produttiva. Le attività verranno avviate già nel 2024 tramite la creazione di pozzi e una prima semina di cereali”. Secondo quanto sottolinea il comunicato di Palazzo Chigi, “questa intesa rappresenta il più grande investimento in agricoltura sostenibile fatto sinora dall’Italia in Nord Africa, dove il Governo italiano è impegnato nel settore con un’azione ad ampio raggio che coinvolge diverse aree e Nazioni della sponda sud del Mediterraneo”.

Lollobrigida: “pilastri della sicurezza alimentare”

“Africa, Europa, Algeria e Italia sono pilastri dello sviluppo della sicurezza alimentare che guarda e affronta i grandi problemi e che li risolve in una logica comune di impegno. Oggi è un giorno particolare perché firmiamo questo atto formale, primo segno tangibile dell’impegno italiano in Africa nel quadro del Piano Mattei, che mette in condizione una grande impresa italiana come Bonifiche Ferraresi rappresentata qui dal suo Ad Federico Vecchioni di creare e consolidare una partnership forte tra due nazioni attraverso un elemento che tende alla sicurezza alimentare attraverso la produzione, la formazione e il valore dei prodotti che verranno realizzati“. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ad Algeri alla cerimonia della firma dell’accordo.

“Si tratta – sottolinea Lollobrigida – di un investimento che garantisce autosufficienza alimentare, qualità dei prodotti e difesa dell’ambiente, perché gli agricoltori sono i primi ambientalisti del pianeta”.

