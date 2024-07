Piemonte, recuperati 3 alpinisti bloccati in parete sul Monte Argentera

MeteoWeb

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella notte sul Monte Argentera, nel Cuneese, per recuperare 3 alpinisti di nazionalità inglese bloccati in parete nella zona della Cresta Sigismondi. Intorno alle 21:30 è stato inviato l’elisoccorso in modalità di volo notturno, per un primo sorvolo finalizzato a valutare la situazione e di seguito sono stati sbarcati con il verricello, il tecnico del Soccorso Alpino dell’équipe oltre ad altri due tecnici del Sasp della stazione di valle. Allo stesso tempo è stato effettuato un trasporto squadre presso il Rifugio Remondino in caso di necessità di intervenire anche da terra. Intorno all’1.30 di questa mattina, gli alpinisti sono stati recuperati con il verricello e sbarcati presso il Rifugio Remondino.

