Forti piogge in Messico: gravi inondazioni ad Atizapán de Zaragoza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo forti piogge, ieri pomeriggio si sono registrate gravi inondazioni in diversi comuni della Valle del Messico. I più colpiti sono stati Atizapán de Zaragoza e Cuautitlán Izcalli. Le inondazioni hanno paralizzato la circolazione sulle strade, con molti automobilisti che si sono rifugiati sui tetti delle auto rimaste bloccate nell’acqua alta. Tanti danni anche alle case e ai negozi allagati. Le autorità di Atizapán hanno sottolineato che il fattore più importante che ha causato le inondazioni è stata la spazzatura nelle strade; da quando hanno effettuato i lavori di rimozione dei rifiuti il ​​livello dell’acqua ha cominciato ad abbassarsi.

Nella Colonia San José El Jaral, il livello del fiume Chamacuero ha raggiunto il 100%, provocando l’allagamento di 25 case, dove l’acqua è salita fino a circa 70 centimetri, soprattutto in via Flor de Liz. Le famiglie colpite dovevano camminare con l’acqua quasi fino al petto all’interno delle loro case, dove l’acqua entrava attraverso porte e finestre. Il governo municipale di Atizapán ha riferito che le famiglie colpite sono state immediatamente assistite.

Ad Atizapán de Zaragoza i danni sono stati registrati nella zona nord del comune, precisamente in Avenida Lago de Guadalupe, a Villas de la Hacienda, all’altezza della piazza commerciale, dove il livello dell’acqua è salito di 60 centimetri.

Cuautitlan Izcalli

Nel comune di Cuautitlan Izcalli si sono registrati gravi danni nelle strade circostanti la diga di El Ángulo, dove elementi della Stazione di Polizia per la Sicurezza Cittadina, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco e dell’Agenzia Municipale per l’Acqua Potabile (OPERAGUA) hanno effettuato lavori di soccorso e rimozione dei rifiuti e residui vegetali; e hanno messo dei sacchi di sabbia all’ingresso delle case, per impedire all’acqua di entrare dentro.

Inoltre, sono stati svolti lavori di soccorso in altri punti di Cuautitlán Izcalli, che sono stati allagati. Le autorità comunali hanno invitato i cittadini a non gettare rifiuti nelle strade, per evitare intasamenti delle fognature e allagamenti.

Anche a Naucalpan e Tlalnepantla si sono registrate alcune inondazioni, soprattutto sulle strade principali e sotto i ponti del Periférico Norte.

Foto





/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.