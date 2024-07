Piogge monsoniche in India: 600.000 persone colpite e decine di morti nell’Assam | FOTO

MeteoWeb

Lo stato di Assam, colpito dalle inondazioni in India, è in stato di massima allerta in quanto si prepara ad altre piogge nei prossimi giorni. Lo stato nordorientale è stato inondato a seguito di piogge monsoniche per diversi giorni, che hanno colpito più di 600.000 persone e ne hanno uccise almeno 34. Il Primo Ministro Himanta Biswa Sarma ha affermato che i prossimi giorni potrebbero essere “critici” poiché il Dipartimento Meteorologico Indiano ha previsto altre precipitazioni in alcuni distretti.

Le inondazioni hanno lasciato una scia di distruzione nell’Assam, così come in parti del vicino Bangladesh, sommergendo villaggi, distruggendo case e raccolti. Lunedì 1 luglio, l’Assam Disaster Management Authority ha riferito che tutti i fiumi che attraversano lo stato hanno superato il limite di pericolo in diversi punti e che almeno 19 dei 35 distretti dello stato sono stati colpiti dalle inondazioni. Migliaia di persone si stanno rifugiando nei campi di soccorso in tutto lo stato.

Sarma ha detto che lo stato stava vivendo una “seconda ondata di inondazioni” a causa delle forti piogge nel vicino stato dell’Arunachal Pradesh e in alcuni distretti dell’Assam. Ha aggiunto che i prossimi tre-quattro giorni potrebbero essere critici, a seconda delle piogge. Sarma ha aggiunto che le acque alluvionali hanno inondato diverse aree del Parco nazionale di Kaziranga, un sito patrimonio dell’umanità famoso per il grande rinoceronte indiano, costringendo gli animali a migrare dalle aree boschive alle colline vicine.

Il Primo Ministro Narendra Modi ha assicurato allo stato l’aiuto del governo federale in caso di crisi. Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha previsto piogge molto intense in Assam e nel vicino stato di Meghalaya fino a venerdì 5 luglio.

L’Assam subisce una distruzione su larga scala e perdite di vite umane ogni monsone a causa delle inondazioni nella sua vasta rete di fiumi. Nel 2022, le inondazioni hanno sfollato più di quattro milioni di persone e ne hanno uccise almeno 45.

Forti piogge anche nel Rajasthan

Forti piogge stanno colpendo anche lo stato di Rajasthan, in India, determinando allagamenti e inondazioni in alcune località. Nelle ultime 24 ore, in alcune località delle parti meridionali e orientali dello stato sono state registrate piogge da moderate a forti con tuoni. Il Dipartimento Meteorologico ha emesso un’allerta pioggia in quattro divisioni.

Maltempo India, inondazioni a Jaipur, nello stato di Rajasthan

