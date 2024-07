Piogge record nel cuore della Cina: emergenza in Henan | VIDEO

MeteoWeb

La provincia di Henan, provincia della Cina Centrale nella valle del Fiume Giallo, è stata colpita da un’eccezionale ondata di piogge torrenziali, con città come Nanyang, Zhoukou e Xuchang sommerse da precipitazioni record. Il Servizio Meteorologico di Henan ha emesso un’allerta arancione per temporali, il secondo livello più alto, prevedendo forti piogge nella regione di Huanghuai e in parte della città di Xinxiang tra martedì e mercoledì.

Il quartier generale provinciale per il controllo delle inondazioni e il soccorso dalla siccità ha attivato una risposta d’emergenza di livello I alle 8 di martedì. Le città di Nanyang, Zhoukou, Zhumadian, Luohe, Xuchang, Kaifeng e Shangqiu sono state le più colpite, registrando precipitazioni estreme.

A Sheqi, nella contea di Nanyang, sono stati registrati 418,6 millimetri di pioggia tra le 20 di lunedì e le 6 di martedì, battendo il record locale. Tra le 8 di lunedì e le 8 di martedì, 9 località dell’Henan si sono classificate tra le prime 10 per volume di precipitazioni in tutta la Cina, con Sheqi al primo posto.

Il Governo ha inviato 10mila unità di forniture di soccorso, tra cui coperte e kit di emergenza, per assistere gli sfollati e garantire i beni di prima necessità. Le previsioni indicano che le piogge proseguiranno nelle parti orientali e meridionali dell’Henan.

Piogge record nel cuore della Cina, le immagini dalla provincia di Henan

Cina, piogge torrenziali: Henan sott'acqua

Cina, pesanti alluvioni in Henan

