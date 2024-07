Il Politecnico di Torino aderisce al progetto europeo ERC Frontiers per supportare il giornalismo scientifico

MeteoWeb

Il Politecnico di Torino si impegna per far crescere un giornalismo scientifico di qualità e aderisce come “Host institution” al progetto “Frontiers” supportato dallo European Research Council della Commissione Europea, strettamente collegato ai temi della ricerca di base e con un’attenzione particolare alla diffusione del metodo scientifico e al coinvolgimento del pubblico e dei policy maker.

L’Ateneo mette a disposizione di giornalisti/e ed esperti/e di comunicazione un periodo di residenza di 3-5 mesi a partire da marzo 2025 presso le strutture del Politecnico, per sviluppare un proprio progetto di giornalismo scientifico o comunicazione.

Per aderire è necessario contattare l’Ateneo, scrivendo all’indirizzo comunicazione@polito.it, e presentare entro il 25 settembre 2024 il proprio progetto al consorzio che gestisce l’iniziativa Frontiers e si occuperà della selezione dei progetti da finanziare.

Durante il periodo di soggiorno i giornalisti/e e comunicatori/trici saranno supportati economicamente dal progetto e il Politecnico di Torino metterà a disposizione un ufficio, servizi di accoglienza e la possibilità di accedere ai laboratori di ricerca connessi allo svolgimento del progetto.

L’argomento scientifico del progetto potrà essere multidisciplinare e basato su uno o più dei laboratori di ricerca collegati a progetti ERC dell’Ateneo (in corso di svolgimento oppure terminati di recente) che si sono resi disponibili, garantendo accesso ai laboratori di ricerca e occasioni di dialogo con il gruppo di ricerca.

Maggiori informazioni sulla candidatura del Politecnico e sul progetto Frontiers sono disponibili online a questa pagina:

https://frontiers.media/resources/database-of-research-projects-and-institutions/

