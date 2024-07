MeteoWeb

Un aereo da guerra, un caccia, si è schiantato durante un volo di addestramento in Polonia pochi minuti fa. Non è ancora noto il bilancio delle vittime nè si conoscono le cause. Sui social circola un video dell’accaduto, in cui si nota l’aereo precipitare improvvisamente e poi schiantarsi al suolo, esplodendo subito dopo l’impatto.

