Creati nuovi pomodori geneticamente modificati che resistono anche al freddo

Un notevole progresso nella genetica delle piante è stato raggiunto da un team di ricercatori della Northwest A&F University, che ha sviluppato una varietà di pomodori geneticamente modificati in grado di resistere al freddo e ad altri stress ambientali. Questo risultato, pubblicato sulla rivista Horticulture Research, rappresenta un passo avanti significativo per l’agricoltura, soprattutto nelle regioni caratterizzate da climi rigidi.

Il gene SlGAD2 nei pomodori geneticamente modificati

Il fulcro della ricerca è il gene SlGAD2, il cui ruolo è stato determinante nel migliorare la tolleranza al freddo delle piante di pomodoro. La manipolazione genetica ha portato ad una maggiore sintesi dell’acido gamma-amminobutirrico (GABA), una sostanza che contribuisce a rafforzare le difese cellulari della pianta, riducendo i danni causati dalle basse temperature.

L’indagine ha rivelato che le piante con sovraespressione del gene SlGAD2 presentano livelli più elevati di enzimi antiossidanti, che giocano un ruolo cruciale nel proteggere le cellule vegetali dagli effetti nocivi dello stress ossidativo. Inoltre, la modifica genetica ha indotto un aumento nella produzione di antocianine, composti noti per la loro capacità di proteggere le piante dallo stress ambientale.

Implicazioni per l’agricoltura

I risultati di questa ricerca indicano che il gene SlGAD2 rappresenta un obiettivo promettente per lo sviluppo di varietà di pomodori resistenti al freddo. Questo avanzamento non solo potenzia la capacità delle piante di sopravvivere in condizioni climatiche avverse, ma rappresenta anche una speranza per l’agricoltura sostenibile in un’epoca di cambiamenti climatici. La capacità di coltivare pomodori in ambienti più freddi potrebbe rivoluzionare la produzione agricola e fornire una fonte di cibo più stabile e sicura per le popolazioni che vivono in aree climaticamente sfidanti.

