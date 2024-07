Prato, incendio si estende dal poligono di Galceti ad una pineta: 2 morti

MeteoWeb

Un incendio boschivo è in corso nella frazione di Galceti a Prato. Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dalle 17 all’interno dell’area del poligono di tiro per poi arrivare a interessare una pineta circostante, sospinte dal vento. A renderlo noto è la Protezione Civile regionale, destinataria di numerose segnalazioni nell’ultima ora. Si registrano purtroppo due vittime. All’interno del poligono ci sarebbero state tre persone, una delle quali è stata soccorsa dal 118 ustionata in forma grave; mentre le altre due persone – che in un primo momento risultavano disperse – sono morte.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha comunicato via social: “la nostra organizzazione regionale antincendi boschivi sta intervenendo con 10 squadre di volontari antincendi boschivi e due elicotteri della flotta regionale”. Giani precisa, inoltre, che è in corso di valutazione l’invio di ulteriori squadre e mezzi aerei. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia municipale e il sindaco di Prato, Ilaria Bugetti.

“Una tragedia che mi colpisce nel profondo. Sono vicina alle famiglie delle vittime – afferma in una dichiarazione il sindaco Bugetti – mi stringo a loro insieme a tutta la città. Ci sarà tempo per capire cosa sia successo, compito che spetta solo alla magistratura, ora è il momento del silenzio e del dolore. Ringrazio le forze dell’ordine e i volontari per il grande lavoro che hanno fatto dal primo momento e che continuano a fare fino a che la zona non sarà completamente in sicurezza“.

