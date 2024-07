Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Aci Catena

Le previsioni meteo per il fine settimana ad Aci Catena indicano temperature stabili e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le brezze leggere saranno presenti durante le giornate, mentre l’umidità subirà lievi variazioni. Si consiglia di approfittare del tempo gradevole per trascorrere del tempo all’aperto, magari con un’escursione in natura o una giornata al mare.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità di 2,9km/h. L’umidità si attesterà al 66% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,9°C percepiti come +27,9°C con una brezza leggera da Sud Est. L’umidità scenderà al 59%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avranno poche nuvole con una copertura del 18% alle 13:00 e alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai +28,7°C con una leggera brezza da Sud Est. L’umidità salirà al 57%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 27% alle 15:00 e del 33% alle 16:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,5°C con una brezza da Est – Sud Est. L’umidità aumenterà al 58%.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte tra Venerdì e Sabato il cielo sarà sereno con una leggera copertura del 6% e temperature intorno ai +25,9°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest sarà di 5,5km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,3°C percepiti come +28,8°C con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 50%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avranno poche nuvole con una copertura del 18% alle 13:00 e alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai +30,3°C con una brezza leggera da Est. L’umidità salirà al 50%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 16% alle 17:00 e del 16% alle 18:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,8°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. L’umidità aumenterà al 53%.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte tra Sabato e Domenica il cielo sarà sereno con una leggera copertura del 1% e temperature intorno ai +26,7°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà di 6,2km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,6°C percepiti come +28,7°C con una brezza leggera da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 46%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avranno poche nuvole con una copertura del 18% alle 13:00 e alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai +31,3°C con una brezza leggera da Est. L’umidità salirà al 44%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura del 0% alle 19:00 e alle 20:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,6°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 56%.

