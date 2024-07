Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Andria prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +31,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzioni occidentali e settentrionali. L’umidità relativa si attesterà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012-1013hPa.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +23-24°C. Il vento soffierà da ovest-sud ovest con intensità tra i 11 e i 15 km/h.

Al mattino, il cielo sarà sempre sereno e le temperature inizieranno a salire, arrivando a toccare i +29-30°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà prevalentemente da nord-nord est con intensità tra i 10 e i 13 km/h.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Andria e le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da est-nord est con raffiche fino a 16 km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +26-27°C. Il vento sarà più debole, con brezze leggere che soffieranno da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Andria indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e alla protezione solare, data l’intensità del sole prevista.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 12.2 OSO max 16.9 Libeccio 47 % 1011 hPa 4 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 11.1 OSO max 14.1 Libeccio 51 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +27.4° Assenti 9.2 NO max 9.7 Maestrale 38 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.4° perc. +29.2° Assenti 13.7 NE max 12 Grecale 31 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.1° perc. +30.1° Assenti 17.8 NE max 14.8 Grecale 32 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +29.1° Assenti 14.9 ENE max 16.1 Grecale 35 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +26.9° Assenti 2.6 ENE max 4 Grecale 39 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.9 O max 4.1 Ponente 39 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:10 e tramonta alle ore 04:10

