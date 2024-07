Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Arezzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con valori che si attestano intorno allo 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 36,9°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 19,4°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 32,4°C verso le ore 09:00. Nel corso del pomeriggio, le temperature massime si registreranno intorno ai 36,9°C verso le ore 14:00, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nel corso della sera, il cielo rimarrà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza fenomeni di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,3°C verso le ore 21:00 e caleranno gradualmente durante la notte, raggiungendo i 21,8°C verso le ore 23:00.

Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni ad Arezzo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio ad Arezzo si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e godetevi la giornata nella splendida città di Arezzo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 5.4 NE max 5 Grecale 64 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 4.9 NE max 4.6 Grecale 62 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +27° Assenti 4.1 ESE max 4.5 Scirocco 39 % 1013 hPa 10 cielo sereno +34.2° perc. +33.4° Assenti 3.9 SSO max 5.6 Libeccio 29 % 1012 hPa 13 cielo sereno +36.4° perc. +35° Assenti 8.6 O max 10.7 Ponente 22 % 1010 hPa 16 poche nuvole +33.7° perc. +32.8° Assenti 18.9 OSO max 24.1 Libeccio 30 % 1010 hPa 19 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.6 NO max 7.8 Maestrale 49 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 0.9 N max 2.3 Tramontana 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 04:34 e tramonta alle ore 04:34

