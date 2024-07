Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Caltagirone si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +34°C durante le ore centrali della giornata. Il vento soffierà principalmente da Sud Ovest, con intensità che potrà variare da moderata a vivace, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà su valori contenuti, intorno al 20-30%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011-1012hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà moderato da Sud Ovest, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio il caldo si farà sentire con temperature che potranno toccare i +34°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, mantenendo però una direzione costante da Sud Ovest.

In serata le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque piuttosto miti, attorno ai +22-25°C. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo comunque una direzione costante da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Caltagirone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, cercando di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Caltagirone nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 5.6 OSO max 5.9 Libeccio 46 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.2° Assenti 8 SO max 9.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +27.3° Assenti 12 SO max 13.2 Libeccio 31 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34° perc. +32° Assenti 16.3 SO max 13.5 Libeccio 20 % 1011 hPa 13 cielo sereno +33.8° perc. +32° Assenti 22.6 SO max 19 Libeccio 23 % 1011 hPa 16 cielo sereno +31° perc. +29.4° Assenti 16.5 SO max 18.1 Libeccio 26 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 7.2 SSO max 7.9 Libeccio 55 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 4.1 OSO max 5.1 Libeccio 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.