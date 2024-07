Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro indicano una settimana calda e soleggiata, con temperature in aumento nei primi giorni e la presenza di nubi sparse verso metà settimana. I venti saranno leggeri e non sono previste precipitazioni, con un’umidità attorno al 40-50%. Le temperature massime raggiungeranno i +37,9°C.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con velocità di 6,2km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento: +31,2°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono poche nuvole con una copertura del 18% e una temperatura massima di +37,1°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di 6km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +27,9°C con brezza proveniente da Sud Ovest.

Martedì 16 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C e una brezza leggera da Sud Ovest.

Mattina: Ancora cielo sereno con temperature in aumento: +31,4°C con brezza leggera da Ovest – Sud Ovest.

Pomeriggio: Nubi sparse con una copertura del 41% e una temperatura massima di +36,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 9,5km/h.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno e una temperatura di +27,4°C con brezza proveniente da Sud Ovest.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Cielo sereno con una temperatura di +26,6°C e una brezza da Sud Ovest.

Mattina: Ancora cielo sereno con temperature in aumento: +31,7°C con brezza leggera da Ovest – Nord Ovest.

Pomeriggio: Poche nuvole con una copertura del 21% e una temperatura massima di +37,9°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 8,9km/h.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno e una temperatura di +29°C con brezza proveniente da Sud Ovest.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Cielo sereno con una temperatura di +27,1°C e una brezza leggera da Sud – Sud Ovest.

Mattina: Ancora cielo sereno con temperature in aumento: +33,1°C con brezza da Nord.

Pomeriggio: Poche nuvole con una copertura del 16% e una temperatura massima di +35,1°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 11,4km/h.

Sera: La serata si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +27,4°C con brezza da Sud Ovest.

In base ai dati meteo forniti, la settimana a Corigliano Calabro si prospetta calda e soleggiata, con temperature in aumento nei primi giorni e una leggera presenza di nubi sparse verso metà settimana. Sono previsti venti leggeri e assenza di precipitazioni, con un’umidità che si attesterà intorno al 40-50%. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo.

