Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Giussano mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno fino al primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a +33,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile tra Ovest e Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 15:00, con valori intorno ai +35°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con direzione prevalente da Sud – Sud Ovest.

In serata, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 77% alle 19:00, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +22,1°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche fino a 24,2km/h provenienti da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Giussano indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate, con possibili piogge leggere in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giussano per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.6° perc. +23.9° prob. 35 % 6.3 NE max 10.3 Grecale 69 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° prob. 4 % 6 N max 8 Tramontana 73 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° Assenti 3.4 N max 5 Tramontana 63 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +30.9° Assenti 5 SSO max 3.7 Libeccio 45 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.2° perc. +34.4° Assenti 7.6 SSO max 6.2 Libeccio 34 % 1009 hPa 15 cielo sereno +35° perc. +35.1° prob. 23 % 10.2 SSO max 9.4 Libeccio 32 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +25.6° perc. +25.8° 0.22 mm 13 N max 22.1 Tramontana 61 % 1008 hPa 21 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 63 % 10 N max 17.2 Tramontana 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:48

