Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

Venerdì 19 Luglio a Lissone si prevedono condizioni meteo stabili e calde, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Durante la mattina è prevista una breve precipitazione leggera, mentre nel tardo pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi delle pioviggini.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai +24°C nelle prime ore del mattino. Durante la mattina, si avrà un aumento delle temperature con valori che raggiungeranno i +29°C verso le ore centrali. Nel primo pomeriggio, il termometro salirà ulteriormente, con punte di +32°C previste intorno alle 15:00. Successivamente, nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature si abbasseranno leggermente a causa delle precipitazioni, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai +27°C.

Per quanto riguarda le precipitazioni, è prevista una leggera pioggia durante la mattina con un’intensità di 0.19mm. Nel tardo pomeriggio e in serata, le precipitazioni potrebbero intensificarsi leggermente, con valori attesi intorno ai 0.33mm e 0.13mm rispettivamente.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud, con intensità variabili durante la giornata. L’umidità relativa si manterrà elevata, con valori intorno al 80% nelle prime ore del mattino e in serata, mentre scenderà leggermente durante il pomeriggio.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Lissone si prospetta una giornata calda e variabile, con temperature elevate e possibili precipitazioni nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.7° Assenti 3.1 NNE max 3.2 Grecale 79 % 1018 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° prob. 6 % 3.4 NNE max 3.4 Grecale 80 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +24.6° perc. +25.2° 0.19 mm 1.5 NNO max 3 Maestrale 78 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +31.9° prob. 45 % 2.2 SO max 1.3 Libeccio 60 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.3° perc. +33.8° prob. 29 % 6.7 S max 4.6 Ostro 45 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +34.2° prob. 17 % 7.5 S max 6.4 Ostro 43 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +32.6° prob. 25 % 5.7 SSO max 10.6 Libeccio 60 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +25.6° perc. +26.2° 0.33 mm 4.7 NNO max 6.4 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:03

