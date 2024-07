Previsioni Meteo Lombardia: sole e caldo, ma venerdì cambia tutto

MeteoWeb

“Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo e tempo che si mantiene stabile e soleggiato anche sulla Lombardia. Progressivamente sta inoltre arrivando aria calda proveniente dal Nord Africa, motivo per cui le temperature sono in aumento e raggiungeranno il proprio picco giovedì 11, con punte fino a 34-35°C su buona parte della pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Un netto cambiamento è atteso per venerdì 12, quando una vasta area di bassa pressione sulle Isole Britanniche apporterà venti più freschi atlantici a ridosso del Nord Italia, provocando la nuova formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità. In quest’ultima fase le temperature sono previste in calo, torneranno ad aumentare domenica 14 in risposta ad una situazione di tempo più stabile e soleggiata“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta variabilità su Alpi e Prealpi, con annuvolamenti più consistenti nel corso del pomeriggio. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso sulla pianura, ampi spazi soleggiati sulla pianura centro-orientale.

Precipitazioni: possibili sotto forma di brevi rovesci o temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 19-23 °C, massime tra 31-35 °C.

Zero termico: tra 4200 e 4500 metri.

Venti: in prevalenza deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

Altri fenomeni: disagio da calore da moderato a forte sulla pianura, moderato nei fondivalle alpini e prealpini posti a bassa quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

