Previsioni Meteo Lombardia: domani forte maltempo al Nord/Ovest, crollo delle temperature

“Oggi, sabato, flusso occidentale a curvatura anticiclonica, generalmente stabile e ancora caldo, solo con locale instabilità sui rilievi centro-orientali. Domenica una perturbazione atlantica in transito dalla Francia verso il Tirreno interessa parzialmente la Lombardia, con un calo generale delle temperature massime: precipitazioni diffuse e molto probabili solo sul Nord/Ovest, altrove sparse e molto più incerte, anche a carattere temporalesco“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Lunedì correnti nordoccidentali prevalentemente stabili con cielo poco nuvoloso e rialzo delle massime. Tra martedì e mercoledì variabilità per il possibile passaggio di aria più fresca in quota su Alpi e settori centro-orientali, comunque con affidabilità previsionale medio-bassa nei dettagli previsionali sulla Lombardia. Giovedì flusso settentrionale stabile e meno caldo“.

Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso; nel primo pomeriggio moderato aumento dei cumuli sui rilievi, in particolare quelli centro-orientali; in tarda serata transito di nuvolosità più compatta a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: nel pomeriggio rovesci sparsi o temporali isolati sui rilievi centro-orientali e sulla Valchiavenna, con possibile interessamento della fascia pedemontana centro-orientale; possibili residui isolati sui settori orientali in serata.

Temperature: in pianura massime tra 31 e 35 °C.

Zero termico: intorno a 4100 metri.

Venti: in pianura e nelle valli da deboli a moderati variabili o a regime di brezza; in quota moderati settentrionali.

Altri fenomeni: disagio da calore, da moderato a forte sulla pianura; moderato nelle valli.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta dal primo mattino progressivo aumento della nuvolosità fino a nuvoloso o localmente molto nuvoloso su zone occidentali e rilievi centrali, altrove poco nuvoloso o localmente nuvoloso; irregolare aumento della copertura cumuliforme nel corso del pomeriggio, con addensamenti in spostamento da sudovest verso nordest; in serata maggiori schiarite sul Nord/Ovest ma ancora addensamenti su Alpi Orientali e settori meridionali ed orientali.

Precipitazioni: previsione poco affidabile nei dettagli, in particolare per quanto riguarda l’interessamento della pianura centro-orientale e rilievi orientali. Al primo mattino rovesci o temporali isolati sul Nordovest, in progressiva estensione ai rilievi centrali ed alla fascia pedemontana; nel pomeriggio rovesci o temporali molto probabili su Nordovest, e rilievi centrali, moderatamente probabili sul resto dei settori occidentali; possibili isolati altrove. Possibili fenomeni localmente di forte intensità; in serata precipitazioni in rapido esaurimento a partire da ovest, salvo residue isolate sui settori orientali e meridionali.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in brusco calo. In pianura minime intorno a 22 °C; massime intorno a 27-28 °C ad ovest, intorno a 32-33 °C ad est.

Zero termico: in abbassamento da 4000 metri a circa 3700 metri nel corso della giornata.

Venti: in pianura e nelle valli prevalentemente deboli da est o variabili in mattinata; moderati variabili dal pomeriggio, localmente forti in prossimità degli eventi temporaleschi più intensi; in alta quota moderati o forti da sud o sudovest, tendenti ad attenuarsi e ruotare da nordovest dalla sera.

Altri fenomeni: sulla pianura centro-orientale disagio termico da moderato a forte fino al mattino, altrove da debole a moderato; in brusco e irregolare calo nel pomeriggio.

