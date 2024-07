Previsioni Meteo Lombardia: instabilità pomeridiana sui rilievi

MeteoWeb

“Un campo di alta pressione di matrice subtropicale sul Mediterraneo mantiene sulla Lombardia tempo generalmente stabile durante il periodo in esame con temperature massime in aumento sino a domenica con valori di picco sulla pianura tra 35 e 38°C nel fine settimana. Sui rilievi, tuttavia, occasionale instabilità, più marcata nelle ore pomeridiane, favorita anche da blande correnti occidentali associate ad una vasta saccatura che insiste sull’Europa centro-settentrionale. Da inizio settimana prossima temperature massime tendenzialmente in leggera diminuzione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in pianura sereno o poco nuvoloso con qualche velatura, sui rilievi da poco nuvoloso a nuvoloso con temporanea diminuzione della copertura in serata.

Precipitazioni: deboli rovesci o temporali residui nella notte sui settori nord-occidentali, poi nuovo innesco di deboli piovaschi nelle ore più calde in corrispondenza delle nubi maggiormente sviluppate.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 22 e 25 °C, massime tra 33 e 36 °C.

Zero termico: intorno a 4700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o moderati sud-occidentali.

Altri fenomeni: disagio da calore forte in pianura e nei principali fondivalle, moderato altrove.

