Previsioni Meteo Lombardia: picco di disagio da calore

“Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate in pianura, con il picco di disagio da calore questo fine settimana, ma persistente almeno fino ad inizio settimana prossima“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Sui rilievi, nel periodo in esame, possibile attivazione di deboli rovesci o locali temporali, prevalentemente a ciclo diurno“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, con transito di sottili velature e locali addensamenti sui rilievi, più rilevanti tra mattino e pomeriggio.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi sui rilievi, più probabili tra la notte e il tardo pomeriggio su zone Prealpine, specie quelle centro-orientali.

Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime attorno a 24°C, massime attorno a 35°C.

Zero termico: intorno a 4800 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in tarda mattina a tratti forti a est; in montagna deboli o moderati settentrionali.

Altri fenomeni: disagio da calore forte in pianura e nei principali fondivalle.

