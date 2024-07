Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Mascalucia indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, il cielo resterà sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 31°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole che non dovrebbero tuttavia pregiudicare il bel tempo. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo.

In serata il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 25-26°C. Il vento sarà debole e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 25 Luglio a Mascalucia prevedono una giornata estiva con temperature elevate ma non eccessive, un cielo per lo più sereno e solo qualche innocua nuvola nel corso della giornata. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 4.3 NO max 6.8 Maestrale 49 % 1010 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 1.7 NNE max 5.5 Grecale 55 % 1010 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +27.6° Assenti 3.6 S max 3.7 Ostro 44 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +30.4° Assenti 9.6 SE max 8.2 Scirocco 37 % 1009 hPa 13 poche nuvole +31.5° perc. +30.9° Assenti 14.4 SE max 11.5 Scirocco 35 % 1008 hPa 16 poche nuvole +29.4° perc. +29.6° Assenti 13.2 ESE max 14.8 Scirocco 45 % 1008 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 8 E max 12 Levante 60 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 2.3 ENE max 7.3 Grecale 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:23 e tramonta alle ore 04:23

