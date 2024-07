Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Lunedì 15 Luglio

Notte

Durante la notte a Mascalucia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 5,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 34% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,7°C con una brezza leggera da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 27% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +32,1°C con venti da Est – Sud Est a 9km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno i +33,2°C con una leggera brezza da Est – Sud Est a 14,5km/h. L’umidità sarà del 26% con una pressione di 1012hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +31,3°C con venti da Est a 10,8km/h.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +28,4°C con una brezza leggera da Est a 4km/h. L’umidità salirà al 40% con una pressione di 1012hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27°C con venti da Nord Ovest a 2,3km/h.

Martedì 16 Luglio

Notte

Durante la notte a Mascalucia, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +26,5°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 6,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 39% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,7°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +32,9°C con venti da Sud Est a 6km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno i +33,8°C con una brezza leggera da Est – Sud Est a 14km/h. L’umidità sarà del 26% con una pressione di 1012hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +32,1°C con venti da Sud Est a 9,3km/h.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +29°C con una brezza leggera da Est – Sud Est a 3,6km/h. L’umidità salirà al 38% con una pressione di 1012hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27,2°C con venti da Ovest – Nord Ovest a 3,3km/h.

Mercoledì 17 Luglio

Notte

Durante la notte a Mascalucia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 5,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,2°C con una brezza da Ovest. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica di 1014hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +32,4°C con venti da Est – Sud Est a 6,8km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno i +33,5°C con una brezza da Est – Sud Est a 14,4km/h. L’umidità sarà del 31% con una pressione di 1014hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +32,6°C con venti da Est a 14,4km/h.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +29,2°C con una brezza leggera da Sud Est a 5km/h. L’umidità salirà al 42% con una pressione di 1014hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27,2°C con venti da Ovest – Nord Ovest a 3,6km/h.

Giovedì 18 Luglio

Notte

Durante la notte a Mascalucia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,7°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 3,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 42% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +29,7°C con una brezza da Ovest. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica di 1015hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +34°C con venti da Sud Est a 6,5km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno i +34°C con una brezza leggera da Sud Est a 7,3km/h. L’umidità sarà del 26% con una pressione di 1014hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +31,9°C con venti da Est – Sud Est a 12,2km/h.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +29,2°C con una brezza leggera da Sud Est a 5km/h. L’umidità salirà al 42% con una pressione di 1014hPa. Alle 21:00 la temperatura sarà di +27,2°C con venti da Ovest a 3,6km/h.

Conclusioni

Le previsioni meteo per Mascalucia indicano una settimana all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34°C mentre le minime si manterranno intorno ai +25°C. I venti saranno generalmente leggeri, con raffiche occasionali, e non sono previste precipitazioni significative. L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno al 30-40%. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

