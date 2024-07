Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Melfi per Martedì 30 Luglio prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +30°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 34% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno i +33°C con venti sempre provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 17% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +22°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest favorirà un calo dell’umidità al 29%.

In conclusione, Martedì 30 Luglio a Melfi si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Melfi per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 6.4 ONO max 11.1 Maestrale 64 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 4.9 O max 6.2 Ponente 67 % 1015 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 14.7 NNO max 26.1 Maestrale 49 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +29.4° Assenti 20.6 NNO max 23.8 Maestrale 34 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +31.3° Assenti 25.5 NNO max 27 Maestrale 21 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +29.7° Assenti 27.2 NNO max 30.8 Maestrale 15 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 12.9 NNO max 19.8 Maestrale 23 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.3° perc. +20.3° Assenti 7.7 OSO max 7.2 Libeccio 31 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:12

