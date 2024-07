Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 4 agosto

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 4 agosto.

8 – 14 Luglio 2024

In questa settimana, si assiste a un aumento della pressione atmosferica sul nostro Paese per l’espansione dell’alta pressione africana sul Mediterraneo centro-occidentale. Ci aspettiamo quindi temperature superiori alla media del periodo e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo su buona parte delle regioni. Possibili condizioni di onda di calore sono attese al Sud e sulla Sicilia. Solamente al Nord-Ovest il segnale delle temperature e delle precipitazioni risulta più vicino alla norma del periodo, in quanto l’arco alpino occidentale continua a essere esposto ad aria più fresca proveniente dall’Atlantico.

15 – 21 Luglio 2024

In questa terza settimana di luglio è probabile che continui a prevalere l’alta pressione africana sul Mediterraneo. Il continuo trasporto di aria calda subtropicale comporta temperature superiori alla media del periodo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. I valori precipitativi per queste stesse regioni risultano in media o leggermente al di sotto. Le regioni del Nord potrebbero risultare più esposte al transito di aria umida atlantica, mostrando valori termici e precipitativi lievemente inferiori a quelli tipici del periodo.

22 – 28 Luglio 2024

In questa settimana, il segnale tende a divenire incerto. Lo scenario maggiormente probabile vede il persistere di temperature superiori alla norma al Centro-Sud con maggiore probabilità legate alla risalita di aria calda subtropicale, mentre il Nord potrebbe essere ancora esposto a correnti più fresche atlantiche. Riguardo alle precipitazioni non emergono indicazioni su valori superiori o inferiori.

29 Luglio – 4 Agosto 2024

In questa settimana permangono, come maggiormente probabili, flussi umidi atlantici sull’Europa centro-meridionale. Il segnale delle precipitazioni sul nostro Paese è generalmente in linea con la media del periodo. Per quanto riguarda le temperature si evidenziano valori in media o leggermente al di sotto al Nord, lievemente superiori alla media al Sud.

