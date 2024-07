Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Montevarchi si prevedono condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 47% e il 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la mattina, superando i +35°C nelle ore centrali del giorno. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto alla temperatura effettiva, garantendo un certo grado di comfort termico.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature massime saranno di circa +40°C, con una percezione di caldo intorno ai +37°C. Il vento soffierà principalmente da direzioni variabili, con intensità comprese tra i 2,9km/h e i 7,6km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 15%, garantendo una bassa probabilità di precipitazioni.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 3%. Le temperature caleranno gradualmente, mantenendosi comunque piacevoli, con valori intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una minore intensità rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Montevarchi indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate durante il pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 5.9 ENE max 5.3 Grecale 53 % 1015 hPa 4 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 4.5 NE max 4.1 Grecale 55 % 1015 hPa 7 cielo coperto +29.4° perc. +28.6° Assenti 3.5 ENE max 4.4 Grecale 36 % 1015 hPa 10 cielo coperto +37.6° perc. +35.9° Assenti 3 SSE max 5.9 Scirocco 19 % 1013 hPa 13 poche nuvole +40.3° perc. +37.7° Assenti 4.1 S max 5.3 Ostro 12 % 1011 hPa 16 nubi sparse +39° perc. +36.5° Assenti 7.6 SO max 7.8 Libeccio 13 % 1010 hPa 19 cielo sereno +27.3° perc. +28° Assenti 6.5 NO max 7.5 Maestrale 54 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° Assenti 6.7 NO max 6.8 Maestrale 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:34

