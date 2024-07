Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Palma di Montechiaro indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La giornata si presenterà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di circa 33°C, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 31,8°C. Il vento soffierà a velocità variabile durante la giornata, con raffiche leggere e brezze che non supereranno i 15,2km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 26°C. Il vento sarà leggero, proveniente prevalentemente da nord.

Al risveglio, la mattina si presenterà con temperature in aumento, con valori che potranno superare i 30°C già nelle prime ore del mattino. Il vento sarà ancora leggero, con brezze che favoriranno una sensazione di fresco.

Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori intorno ai 32-33°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma non supererà i 22,9km/h.

In serata, le temperature tenderanno a diminuire, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 28-29°C. Il vento sarà ancora presente, ma non darà fastidio, con brezze leggere che accompagneranno la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro per Domenica 21 Luglio indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, vista l’elevata temperatura prevista.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 8.5 N max 8.6 Tramontana 39 % 1009 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 7.6 NO max 9.5 Maestrale 47 % 1009 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +29.7° Assenti 4.1 N max 5.9 Tramontana 34 % 1010 hPa 10 cielo sereno +32.7° perc. +31.6° Assenti 15.2 SO max 14.1 Libeccio 30 % 1010 hPa 13 cielo sereno +31.7° perc. +32.2° Assenti 22.9 O max 29.1 Ponente 42 % 1009 hPa 16 cielo sereno +31.4° perc. +31.4° Assenti 23.6 O max 32.8 Ponente 40 % 1008 hPa 19 cielo sereno +28.3° perc. +28.4° Assenti 8.3 ONO max 9.2 Maestrale 46 % 1009 hPa 22 cielo sereno +26.7° perc. +27.4° Assenti 6.3 S max 6.7 Ostro 54 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:29 e tramonta alle ore 04:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.