Previsioni Meteo Piemonte: domani rovesci a ridosso delle Alpi

“La progressiva rimonta dell’alta pressione afro-mediterranea, dall’Algeria ai Balcani fino alla Russia, favorisce tempo stabile e abbastanza soleggiato sul Piemonte oggi“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domani una saccatura atlantica avanzerà gradualmente dal Golfo di Guascogna all’Europa centro-settentrionale, lambendo il nordovest italiano nel pomeriggio/sera, provocando locali rovesci a ridosso delle Alpi fino alla notte con martedì. Rapidamente nel corso della giornata di dopodomani la bassa pressione si allontanerà verso nordest e la rimonta anticiclonica da sud sull’Italia riporterà tempo più stabile e caldo. Le temperature sono in progressivo aumento da oggi ai prossimi giorni, a tutte le quote“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; aumento della nuvolosità nel pomeriggio per nubi cumuliformi a partire dai rilievi, in progressiva estensione altrove. Deboli rovesci sparsi e locali temporali nel pomeriggio, su zone montane e pedemontane alpine. Zero termico in lieve rialzo sui 4300-4400 m a nord e 4600 m a sud fino al pomeriggio; generale calo di 200 m in tarda serata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli o moderati in rapida rotazione da sudovest sulle Alpi, deboli meridionali sull’Appennino, con parziale intensificazione sui rilievi meridionali dal tardo pomeriggio; calmi al primo mattino, poi deboli a regime di brezza a ciclo diurno, in pianura.

