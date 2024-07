Previsioni Meteo Prato: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo Prato: Weekend Caldo e Soleggiato

Nel corso del Venerdì, a Prato si prevede un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34°C nel pomeriggio. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest aumenterà leggermente di intensità con raffiche fino a 26,5km/h. Sabato, nubi sparse durante la notte daranno poi spazio a un cielo sereno con temperature che toccheranno i +33,4°C nel pomeriggio. Domenica, il sole splenderà con temperature fino a +35,6°C, ideali per attività all’aperto. Weekend perfetto per godersi il bel tempo e la natura.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Prato, cielo sereno caratterizzerà le prime ore con una temperatura di +22,1°C e un leggero vento proveniente da Sud con una velocità di 0,3km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo sereno continuerà a dominare con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,4°C intorno alle ore 09:00. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a una velocità di 14,4km/h con un’umidità che si attesterà al 46%.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Prato con temperature che raggiungeranno i +34°C intorno alle ore 13:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 26,5km/h.

In serata, il cielo sereno continuerà a regalare una piacevole atmosfera con temperature intorno ai +25,3°C alle 19:00. Il vento proveniente da Sud Ovest si manterrà costante con un’umidità del 64%.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte, a Prato si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27% e temperature intorno ai +21,7°C. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a una velocità di 12,4km/h.

Al mattino, il cielo sereno farà capolino con temperature che raggiungeranno i +29,7°C intorno alle 09:00. Il vento proveniente da Sud Ovest si manterrà costante con un’umidità del 51%.

Nel pomeriggio, il sole brillerà su Prato con temperature che toccheranno i +33,4°C intorno alle 13:00. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest aumenterà di intensità con raffiche fino a 21,5km/h.

In serata, il cielo sereno regalerà un tramonto suggestivo con temperature intorno ai +23,4°C alle 21:00. Il vento proveniente da Sud Ovest si manterrà costante con un’umidità del 64%.

Domenica 14 Luglio

Nel cuore della notte, a Prato si osserverà un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai +20,8°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a una velocità di 3,3km/h.

Al mattino, il cielo sereno continuerà a dominare con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,2°C intorno alle 09:00. Il vento proveniente da Sud Ovest si manterrà costante con un’umidità del 33%.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Prato con temperature che raggiungeranno i +35,6°C intorno alle 14:00. Il vento proveniente da Ovest soffierà a una velocità di 14,8km/h.

In serata, il cielo sereno accompagnerà le ultime ore della giornata con temperature intorno ai +24,7°C alle 21:00. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest si manterrà costante con un’umidità del 54%.

In conclusione, il fine settimana a Prato si prospetta caldo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le bellezze della natura. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da temperature elevate e cieli sereni, perfetti per attività all’aperto e momenti di relax.

