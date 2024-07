Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme indicano una settimana all’insegna del bel tempo estivo. Temperature stabili con lieve aumento durante la giornata, venti leggeri e assenza di precipitazioni. Martedì e Mercoledì si prevede un graduale aumento delle temperature, mentre Giovedì potrebbe registrare una leggera copertura nuvolosa serale. In generale, condizioni meteorologiche stabili e piacevoli per i prossimi giorni.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Salsomaggiore Terme, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche di 8,4km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7km/h proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 59% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +29,5°C e una percezione di +31,4°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +22,4°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità salirà all’83% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà a 10,2km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche di 10,3km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattinata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,3km/h proveniente dal Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 55% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +30,5°C e una percezione di +33,6°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +24,4°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità salirà all’76% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 9,5km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche di 9,2km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattinata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,3°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,1km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 70% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 36%. Le temperature raggiungeranno i +30,5°C e una percezione di +33,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,1km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 15%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,4km/h proveniente dall’Est. L’umidità salirà al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 6,7km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 78% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai +26,2°C e una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,7km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,9°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,2km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà all’82% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme saranno caratterizzati da condizioni di bel tempo con temperature estive e venti leggeri. Sia Martedì che Mercoledì si prevedono temperature in aumento durante la giornata, mentre Giovedì potrebbe presentare un leggero aumento della copertura nuvolosa in serata. Resta comunque confermata l’assenza di precipitazioni e condizioni meteorologiche stabili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.