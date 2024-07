Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a San Lazzaro di Savena prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 36,2°C nel pomeriggio, con una temperatura percepita che potrà superare i 37°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere, provenienti prevalentemente da direzione Nord. L’umidità si manterrà intorno al 32-41%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012-1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai 24-26°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Man mano che la giornata avanza, il caldo aumenterà gradualmente, con valori che supereranno i 30°C già dalla mattina. Nel primo pomeriggio, il termometro toccherà i 35-36°C, per poi raggiungere il picco massimo nel tardo pomeriggio.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste piogge durante l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno allo 0-8%. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena per Giovedì 11 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Si consiglia di rimanere idratati e di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 8.4 SO max 9 Libeccio 74 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° prob. 7 % 7.4 OSO max 8.1 Libeccio 68 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.4 ONO max 7.8 Maestrale 55 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +32° Assenti 8.6 NO max 6.4 Maestrale 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35° perc. +36.1° Assenti 10.3 NNO max 10.8 Maestrale 36 % 1014 hPa 15 cielo sereno +36.2° perc. +37° Assenti 12.8 N max 14.9 Tramontana 32 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31.6° perc. +34° Assenti 9.5 ENE max 17.1 Grecale 51 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 6.1 S max 6.9 Ostro 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:57

