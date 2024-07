Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano una settimana caratterizzata da temperature elevate e cielo sereno. Si prevedono temperature in aumento durante le mattine, con punte di +34°C nei pomeriggi. I venti varieranno da Nord Est a Sud Ovest, con raffiche leggere. Preparatevi per un clima caldo e stabile nei prossimi giorni.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Durante la notte a Sant’Agata Feltria avremo cielo sereno con una temperatura di +20,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità di 2km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento, arrivando a +27,4°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 12,2km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +31°C alle 13:00. Il vento sarà sempre da Nord Est con raffiche fino a 11,4km/h.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una temperatura di +20,1°C alle 21:00 e una leggera brezza da Nord Ovest.

Martedì 30 Luglio

Notte: Durante la notte a Sant’Agata Feltria avremo nuovamente cielo sereno con una temperatura di +19,1°C e una brezza leggera da Nord Ovest.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +27,2°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 13,6km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che arriveranno a +33,9°C alle 12:00. Il vento sarà da Est – Nord Est con raffiche fino a 10,9km/h.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una temperatura di +22,5°C alle 22:00 e una brezza leggera da Sud Ovest.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Durante la notte a Sant’Agata Feltria avremo cielo sereno con una temperatura di +19,5°C e una leggera brezza da Sud.

Mattina: La mattina si prevede nubi sparse con una temperatura di +30,3°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 7,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno, con temperature che raggiungeranno i +34°C alle 13:00. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est con raffiche fino a 11,3km/h.

Sera: In serata il cielo si schiarirà nuovamente, con una temperatura di +22,5°C alle 22:00 e una brezza leggera da Sud Ovest.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Durante la notte a Sant’Agata Feltria avremo cielo sereno con una temperatura di +22,2°C e una brezza leggera da Sud Ovest.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +30,3°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 7,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che arriveranno a +34°C alle 13:00. Il vento sarà da Est – Nord Est con raffiche fino a 11,3km/h.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una temperatura di +22,5°C alle 22:00 e una brezza leggera da Sud Ovest.

In base ai dati meteo forniti, possiamo aspettarci una settimana con temperature elevate e cielo sereno a Sant’Agata Feltria. Siate pronti per un clima caldo e stabile nei prossimi giorni.

