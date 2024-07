Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Scandiano indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,6°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà superare i 35°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i 29°C già entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole, portando le temperature ai massimi della giornata. La brezza leggera proveniente da nord manterrà un certo grado di comfort termico nonostante il caldo intenso.

In serata, il cielo resterà sereno con poche nuvole sparse e temperature che si abbasseranno gradualmente, ma rimarranno piacevoli attorno ai 23-26°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 12 Luglio a Scandiano prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio la calura. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili, con temperature elevate e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 5.4 SO max 5.9 Libeccio 71 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° prob. 14 % 4.4 SO max 5.6 Libeccio 70 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.7° perc. +26° prob. 16 % 3.3 O max 4.1 Ponente 63 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.8° perc. +31.2° prob. 3 % 6.6 NNO max 5.6 Maestrale 53 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.9° perc. +35.2° prob. 2 % 5.8 NNO max 13.2 Maestrale 40 % 1010 hPa 15 cielo sereno +34.1° perc. +35.4° Assenti 10.5 ONO max 16.8 Maestrale 39 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +30.2° Assenti 8.5 SO max 14.7 Libeccio 51 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° prob. 13 % 9.9 SO max 13.5 Libeccio 59 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:59

