Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Condizioni meteo stabili e temperature elevate caratterizzeranno il fine settimana a Sestu. Sabato e Domenica si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, con massime intorno ai +33°C. Consigliabile proteggersi dal sole e idratarsi regolarmente per godere delle giornate estive. Brezze leggere da varie direzioni accompagneranno le temperature in aumento durante le ore centrali della mattinata e del pomeriggio. In serata, le temperature caleranno gradualmente, con cieli che si presenteranno sereni o leggermente nuvolosi. Umidità tra il 54% e il 70% e pressione atmosferica attorno ai 1011-1014hPa garantiranno condizioni climatiche piacevoli.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Sestu, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 5,3km/h. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +27,5°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. Durante le ore centrali della mattinata, la temperatura salirà ulteriormente, raggiungendo i +32,7°C alle 09:00 con una brezza leggera da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con una leggera copertura nuvolosa. Alle 13:00 la temperatura sarà di +33,1°C con una brezza vivace da Sud – Sud Est. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura si attesterà sui +31°C con una brezza leggera da Sud Est.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in diminuzione. Alle 20:00 si registreranno +25,5°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. Verso le 23:00, la temperatura scenderà a +23,7°C con una brezza proveniente da Nord Ovest.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,4°C e una brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 10,8km/h. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al risveglio, il cielo sarà ancora sereno con temperature gradevoli. Alle 06:00 si registreranno +26,2°C con una brezza da Nord Ovest. Durante la mattinata, la temperatura salirà fino a +33,2°C alle 09:00 con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Alle 13:00 la temperatura sarà di +32,4°C con una brezza da Sud – Sud Est. Verso le 17:00, la temperatura si attesterà sui +29,4°C con una brezza da Sud – Sud Est.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si registreranno +24,1°C con una brezza da Sud – Sud Est. Verso le 23:00, la temperatura scenderà a +23,4°C con una brezza proveniente da Sud.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo presenterà poche nuvole con una temperatura di +23,1°C e una brezza da Sud con velocità di 5,3km/h. L’umidità si attesterà al 70% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Alle 06:00 si registreranno +26,7°C con una bava di vento da Nord – Nord Ovest. Durante le ore centrali della mattinata, la temperatura salirà fino a +32,2°C alle 10:00 con una brezza da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una leggera copertura nuvolosa. Alle 13:00 la temperatura sarà di +33,3°C con una brezza vivace da Sud – Sud Est. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura si attesterà sui +30,4°C con una brezza da Sud Est.

In serata, il cielo sarà coperto con temperature in diminuzione. Alle 20:00 si registreranno +24,3°C con una bava di vento da Sud Ovest. Verso le 23:00, la temperatura scenderà a +24,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, il fine settimana a Sestu si prospetta caratterizzato da condizioni meteo stabili e temperature elevate, ideali per godersi le attività all’aperto. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni o con poche nubi, con temperature massime che si attesteranno attorno ai +33°C. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per godere al meglio delle giornate estive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.