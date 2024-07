Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Seveso indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +29,5°C intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio le temperature continueranno a salire, con punte di +31,8°C attese intorno alle 14:00. Durante la sera, il cielo sarà per lo più sereno con la presenza di poche nuvole, e le temperature si manterranno piacevoli intorno ai +25,6°C.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata, con probabilità di precipitazioni molto basse. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50-80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1014-1016hPa.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Seveso suggeriscono un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni e godetevi una giornata all’insegna del sole e del caldo a Seveso.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° prob. 21 % 4.5 NNO max 8.5 Maestrale 78 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 5 NNO max 6.8 Maestrale 77 % 1015 hPa 6 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 2.7 NNO max 5 Maestrale 71 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.3° perc. +29.6° Assenti 4.3 SSO max 2.8 Libeccio 57 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +32.5° Assenti 6.5 S max 5.3 Ostro 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +33° prob. 5 % 6.3 S max 4.9 Ostro 47 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +31.6° prob. 15 % 5.5 SSO max 10.4 Libeccio 68 % 1013 hPa 21 poche nuvole +25.6° perc. +26.2° prob. 27 % 3.4 N max 3.4 Tramontana 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:10

