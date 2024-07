Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Varese si prospetta una giornata caratterizzata da piogge moderate e precipitazioni costanti. Le temperature si manterranno fresche, con valori che oscilleranno tra i +18,4°C e i +25,6°C. L’umidità sarà elevata, con valori che raggiungeranno fino al 95%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 7,7km/h, con raffiche fino a 9,6km/h.

Man mano che la mattinata avanza, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate che caratterizzeranno gran parte della giornata. L’umidità rimarrà alta, con valori che si manterranno costantemente elevati. Le temperature percepite saranno leggermente superiori rispetto a quelle effettive, creando una sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, nonostante una leggera diminuzione delle precipitazioni, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili. Il vento continuerà a soffiare a una velocità moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In serata, le piogge moderate torneranno a farsi sentire, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, ma l’umidità resterà elevata, creando un’atmosfera umida e piovosa.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Varese sarà caratterizzato da un clima instabile, con piogge moderate che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con valori che non subiranno variazioni significative. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e prepararsi a una giornata all’insegna delle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.7° perc. +20.2° 0.47 mm 7.7 N max 9.6 Tramontana 95 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.37 mm 6.7 N max 8.2 Tramontana 95 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.7° perc. +20.2° 0.64 mm 7.1 N max 12.1 Tramontana 95 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +24.4° perc. +24.9° 0.25 mm 4.8 NNE max 8.2 Grecale 75 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +24.5° perc. +25.1° 1.56 mm 2.7 E max 5 Levante 80 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +24.7° perc. +25.4° 2.16 mm 6.8 SSE max 10.2 Scirocco 85 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +21.8° perc. +22.3° 3.38 mm 4 S max 4.4 Ostro 89 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +19.1° perc. +19.6° 2.96 mm 6.6 NNO max 11.1 Maestrale 98 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.