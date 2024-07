Previsioni Meteo Veneto, fase instabile domenica 7 luglio

MeteoWeb

Una temporanea diminuzione della pressione consentirà nel corso del fine-settimana l’ingresso di correnti umide atlantiche sul Veneto pilotate da una depressione centrata tra la Gran Bretagna e la Scandinavia: sabato aumenterà la nuvolosità e potrà verificarsi qualche precipitazione, più che altro a ridosso dei rilievi; una fase decisamente più instabile è attesa domenica, soprattutto dalle ore centrali. Dall’inizio della prossima settimana, la pressione ricomincerà a salire e il tempo diventerà più stabile, con temperature in progressivo aumento. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 6

All’inizio sereno o poco nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso in montagna. Nel corso del pomeriggio crescenti annuvolamenti a partire dalla montagna, dove qualche piovasco o rovescio potrebbe verificarsi già nel pomeriggio; i fenomeni, anche temporaleschi, saranno poi più probabili dalla sera sulle zone montane e localmente sulle pedemontane. Temperature diurne senza notevoli variazioni o in leggero aumento in pianura. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; altrove variabili, con brezze sul litorale.

Domenica 7

Cielo: Tempo variabile, a tratti instabile, soprattutto a partire dalla tarda mattinata con crescenti annuvolamenti sulle zone montane e nel corso del pomeriggio anche sull’entroterra pianeggiante. Tempo maggiormente soleggiato lungo la costa.

Precipitazioni: Fino al mattino in prevalenza assenti. In seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e sulla pianura interna, mentre lungo la costa le precipitazioni saranno in prevalenza assenti. Si tratterà di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che non si esclude risultino localmente intensi.

Temperature: In quota in diminuzione; altrove minime in aumento, massime in locale variazione.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura moderati con direzione variabile: al mattino in prevalenza da nord-est, tranne su pianura e costa meridionale dove soffieranno da sud-ovest, poi dal primo pomeriggio sud-orientali o orientali, a tratti anche tesi sotto costa. Possibili raffiche in occasione dei temporali.

Mare: Mosso o poco mosso a fine giornata.

Lunedì 8

Cielo: Tra la notte ed il primo mattino residua nuvolosità, in rapida diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni: Possibili residui fenomeni di instabilità durante la notte su montagna e entroterra pianeggiante, poi assenti, ma nel corso del pomeriggio, in montagna probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione; massime in ripresa sulle zone centro-settentrionali, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota inizialmente moderati da sud-ovest, poi deboli meridionali; altrove variabili con brezze nelle valli e lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Martedì 9

Tempo stabile e ben soleggiato, salvo lieve attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Temperature massime in aumento, con valori un po’ superiori alla media.

Mercoledì 10

Tempo stabile con cielo sereno, salvo qualche addensamento cumuliforme pomeridiano in montagna. Temperature in ulteriore aumento, specie in pianura.

