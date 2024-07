Previsioni Meteo Veneto: instabilità oggi, da domani si afferma l’anticiclone

MeteoWeb

Domenica pomeriggio, correnti umide di origine atlantica, determineranno condizioni di diffusa instabilità in Veneto. Da lunedì inizierà ad affermarsi l’influenza del promontorio anticiclonico in nuova espansione sul Mediterraneo: il tempo diventerà più stabile, soprattutto in pianura, con temperature in progressivo aumento fino a valori superiori alla media. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 7

Tempo variabile/instabile, con nuvolosità irregolare, più compatta e persistente sulle zone montane e sulla pianura interna, alternata a tratti soleggiati, più presenti lungo la costa. Precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno a più riprese le zone montane e la pianura interna, mentre saranno più sporadiche, se non del tutto assenti, lungo la costa. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Temperature massime in calo in montagna, in locale variazione in pianura. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; in pianura moderati variabili; possibili rinforzi in occasione dei temporali.

Lunedì 8

Cielo: Tra la notte ed il primo mattino, residua variabilità; poi nuvolosità in rapida diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni: Possibili residui fenomeni di instabilità fino al primo mattino, poi precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio nel corso del pomeriggio, in montagna .

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione; massime prevalentemente in rialzo o localmente stazionarie sulla pianura orientale.

Venti: In quota inizialmente moderati da sud-ovest, poi deboli meridionali; altrove variabili con locali brezze nelle valli e lungo il litorale.

Mare: Poco mosso.

Martedì 9

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, al più con qualche cumulo pomeridiano in montagna.

Precipitazioni: Assenti; molto basso anche il rischio di occasionali rovesci di calore al pomeriggio in montagna.

Temperature: Lievi variazioni nelle minime, tendenti al rialzo in pianura e in quota, al calo nelle valli; massime in ripresa.

Venti: In quota deboli meridionali; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura deboli variabili.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Mercoledì 10

Tempo stabile e ben soleggiato, salvo qualche addensamento cumuliforme pomeridiano in montagna. Temperature in ulteriore aumento, soprattutto in pianura.

Giovedì 11

Calda giornata estiva con cielo in prevalenza sereno, salvo modesti cumuli pomeridiani sui rilievi. Temperature minime in ulteriore leggero rialzo.

