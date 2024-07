Previsioni Meteo Veneto: nubi e possibili piogge nelle zone interne fino a giovedì

MeteoWeb

“Sulla nostra regione si nota fino a giovedì un po’ di variabilità con spazi di sereno anche ampi ma alternati ad alcune fasi nuvolose e possibili piogge sulle zone più interne, per l’antagonismo tra la moderata circolazione ciclonica d’aria relativamente fresca presente sull’Europa nord-orientale e l’alta pressione con aria calda che insiste più a sud-ovest, infine quest’ultima prende il sopravvento e fa aumentare la stabilità; le temperature calano ancora un po’ fino a giovedì, poi risalgono a partire dai valori diurni e dalle quote più alte“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile, a tratti anche instabile sulle zone montane, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi più significativi verso l’interno; soprattutto fino all’inizio della serata, probabili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale da locali a sparse sulle zone montane e locali in pianura più che altro sull’entroterra; non si esclude qualche locale fenomeno intenso specie sulle zone montane e pedemontane; rispetto a lunedì temperature diurne in contenuta diminuzione sulle zone montane, senza notevoli variazioni su quelle pedemontane e un po’ in aumento altrove.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è prevista un po’ di variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno anche ampi.

Precipitazioni: A tratti qualche piovasco o rovescio anche temporalesco a partire dalle ore centrali, più probabile sulle zone montane e pedemontane.

Temperature: Minime in lieve diminuzione sulle zone montane e pedemontane, pressochè stazionarie altrove; modeste variazioni di carattere locale riguardo ai valori massimi, con prevalenza di lievi aumenti in quota e leggere diminuzioni in pianura.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, occasionalmente moderati e per il resto deboli; altrove, inizialmente deboli con direzione variabile, poi in prevalenza dai quadranti nord-orientali con fasi di locale moderato rinforzo in pianura e in qualche valle.

Mare: Perlopiù poco mosso.

Giovedì 25 cielo da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Non si esclude qualche locale modesta pioggia, più che altro sulle zone montane e pedemontane, nelle prime ore e nel pomeriggio.

Temperature: Un po’ in diminuzione, salvo occasionali leggere controtendenze delle minime.

Venti: In quota da nord-ovest, deboli nelle ore più fresche e moderati nel resto della giornata; altrove in prevalenza dai quadranti orientali, a tratti moderati in pianura e per il resto deboli.

Mare: Inizialmente da poco mosso a mosso, poi poco mosso, anche quasi calmo nelle ultime ore.

Venerdì 26 cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e a tratti qualche modesto addensamento in montagna; precipitazioni assenti, salvo al più qualche occasionale modesta pioggia sulle Dolomiti; per le temperature in quota, atteso un contenuto aumento soprattutto delle minime; nelle valli, contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime e lievi aumenti delle massime; altrove, temperature minime in diminuzione al più localmente moderata e massime in contenuto aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, sabato 27 in Veneto è atteso cielo in pianura generalmente sereno, in montagna da sereno a poco nuvoloso salvo qualche addensamento pomeridiano sulle Dolomiti, associato al più ad isolati piovaschi; temperature in contenuto aumento, salvo locali lievi controtendenze riguardo alle minime sulle zone nord-orientali.

