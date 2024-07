Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Verbania si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Al mattino avremo cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di precipitazioni leggere. La sera la situazione meteorologica peggiorerà, con piogge leggere e copertura nuvolosa in aumento.

Le previsioni meteo dettagliate per Sabato 20 Luglio a Verbania sono le seguenti:

Mattina : cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +27,7°C . Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Est.

Pomeriggio : nubi sparse con possibilità di precipitazioni leggere. Le temperature massime raggiungeranno i +30,2°C con vento proveniente da Sud.

Sera: piogge leggere con copertura nuvolosa in aumento. Le temperature si abbasseranno fino a +20,6°C con vento proveniente da Nord – Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Verbania, possiamo notare che Sabato sarà caratterizzato da un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge e temporali.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.13 mm 5.3 NO max 5.8 Maestrale 88 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +18.1° Assenti 8.5 NNO max 8.1 Maestrale 86 % 1015 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 4.6 NNO max 6.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +28.2° Assenti 6.1 SSE max 3.6 Scirocco 51 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.9° perc. +30.7° Assenti 9.3 SSE max 6.7 Scirocco 49 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.6° perc. +31.1° prob. 26 % 8.4 SSE max 7.5 Scirocco 54 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +25.4° perc. +26.2° 0.75 mm 5.6 S max 8.4 Ostro 85 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +21.7° perc. +22.4° 0.75 mm 5.4 NO max 4.9 Maestrale 95 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 21:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.