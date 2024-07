Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani sabato 6 luglio

MeteoWeb

Sabato 6 Luglio a Vicenza si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà inizialmente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est con una velocità di circa 6-7 km/h.

Nel pomeriggio, le nuvole aumenteranno di intensità, portando ad una copertura nuvolosa intorno al 40-45%. Le temperature massime si attesteranno sui +28°C, con un lieve calo della percezione del caldo. La probabilità di piogge leggere aumenterà, con possibili precipitazioni di 0.13-0.37mm.

In serata, le condizioni meteo continueranno a peggiorare, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 75% e la possibilità di piogge leggere che aumenterà fino al 90%. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai +21-23°C.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vicenza indicano un persistere delle condizioni instabili, con possibili piogge e un calo delle temperature. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 6 Luglio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° Assenti 5.4 N max 7.1 Tramontana 85 % 1014 hPa 4 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° Assenti 3.9 NNE max 4 Grecale 87 % 1014 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° prob. 32 % 5 E max 6.9 Levante 77 % 1014 hPa 10 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° prob. 35 % 6.4 ESE max 6.3 Scirocco 62 % 1013 hPa 13 nubi sparse +27.9° perc. +28.9° prob. 4 % 5.5 ESE max 7.9 Scirocco 56 % 1012 hPa 16 nubi sparse +27.7° perc. +28.9° prob. 20 % 4.5 E max 6.7 Levante 59 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +22.7° perc. +23.3° 0.29 mm 5.3 E max 7.1 Levante 90 % 1011 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +21.4° prob. 31 % 8.2 NNE max 12.5 Grecale 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 04:08 e tramonta alle ore 04:08

