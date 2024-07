Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vittoria indicano una settimana caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate durante il giorno, con notti piacevoli. I venti varieranno da Sud Ovest a Est, con intensità moderate, e l’umidità si manterrà su valori moderati. Non sono previste precipitazioni, offrendo condizioni ideali per godersi le giornate estive nella città siciliana.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Vittoria il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 7,3km/h. L’umidità si attesterà al 63% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,9°C intorno alle ore 10. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità crescente, arrivando a 17,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteo a Vittoria saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai +30,9°C e venti provenienti da Sud Ovest con raffiche fino a 14km/h. L’umidità salirà leggermente al 48% con una pressione di 1013hPa.

In serata il cielo resterà sereno, le temperature si abbasseranno fino a +26,1°C e il vento soffierà da Nord con una velocità di 6,7km/h. L’umidità aumenterà al 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 30 Luglio

Nella notte a Vittoria il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,1°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 7,9km/h. L’umidità si attesterà al 48% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34°C intorno alle ore 10. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità crescente, arrivando a 17,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 31% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteo a Vittoria saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai +32,1°C e venti provenienti da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 17,3km/h. L’umidità salirà leggermente al 39% con una pressione di 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno, le temperature si abbasseranno fino a +26,8°C e il vento soffierà da Est con una velocità di 3,7km/h. L’umidità aumenterà al 53% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Nella notte a Vittoria il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,5°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità di 3,5km/h. L’umidità si attesterà al 46% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33°C intorno alle ore 10. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità crescente, arrivando a 18,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteo a Vittoria saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai +32°C e venti provenienti da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 12,3km/h. L’umidità salirà leggermente al 44% con una pressione di 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno, le temperature si abbasseranno fino a +26,5°C e il vento soffierà da Est con una velocità di 3,7km/h. L’umidità aumenterà al 53% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 1 Agosto

Nella notte a Vittoria il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est con velocità di 5,6km/h. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,9°C intorno alle ore 10. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità crescente, arrivando a 13,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteo a Vittoria saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai +32°C e venti provenienti da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 12,3km/h. L’umidità salirà leggermente al 40% con una pressione di 1013hPa.

In serata il cielo resterà sereno, le temperature si abbasseranno fino a +26,3°C e il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 5,1km/h. L’umidità aumenterà al 54% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Vittoria si prevedono caldi e soleggiati, con temperature elevate durante il giorno e notti piacevoli. Ventilazione leggera e assenza di precipitazioni, con un’umidità che si manterrà su valori moderati. Sono previste condizioni meteo ideali per godersi le giornate estive nella città siciliana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.