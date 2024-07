La proteina IL-6 il collegamento tra infiammazione cerebrale e atrofia muscolare

MeteoWeb

Uno studio pubblicato su Science Immunology dagli scienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis e dell’Università della Florida, guidati da Aaron Johnson, ha scoperto che l’infiammazione cerebrale rilascia la proteina interleuchina-6 (IL-6), che viaggia dal cervello ai muscoli causando perdita di funzionalità muscolare. Utilizzando modelli animali, i ricercatori hanno analizzato le conseguenze muscolari e cerebrali di infezioni e malattie neurodegenerative, come Alzheimer, infezioni da Escherichia coli e SARS-CoV-2.

L’infiammazione cerebrale provoca il rilascio di IL-6, che innesca una perdita di funzionalità muscolare viaggiando attraverso il flusso sanguigno. Questo processo, che causa debolezza muscolare cronica, è mediato dall’attivazione della via JAK-STAT nei muscoli, riducendo la produzione di energia da parte dei mitocondri. Gli inibitori JAK e anticorpi monoclonali contro IL-6, già approvati dalla Food and Drug Administration per altre malattie, potrebbero bloccare questa via, offrendo nuove prospettive per la prevenzione e il trattamento dell’atrofia muscolare associata a condizioni infiammatorie.

Gli scienziati ipotizzano che il cervello produca IL-6 per riallocare risorse durante la malattia, ma ulteriori studi sono necessari per comprendere appieno questi meccanismi.

