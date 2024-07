Protezione civile, Musumeci: “Ciciliano scelta fisiologica”

MeteoWeb

“Si tratta di una scelta fisiologica, non c’è nessun intento di penalizzazione nei confronti di Fabrizio Curcio a cui va il mio ringraziamento e quello del governo per come ha condotto il Dipartimento in questi anni”: è quanto ha affermato il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci in occasione della conferenza stampa con il nuovo capo Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano. “L’ingegnere Curcio è stato proposto per ruoli di maggiore prestigio e responsabilità, e nella sua scelta autonoma ha ritenuto di non dovere occuparsi del ruolo che gli era stato proposto. Una scelta che merita rispetto. Personalmente gli auguriamo di mettere a profitto le sue competenze”. Con il governo Meloni, “puntiamo sulla prevenzione che è una delle tre gambe su cui si regge la Protezione Civile. La prevenzione è fondamentale”.

“Ringrazio il Presidente del Consiglio e i Ministri che mi hanno testimoniato affetto per questa avvincente sfida. Torno nella sala che mi vedeva seduto nell’altro lato. Per me è grande emozione, è tornare a casa. Sono consapevole dello sforzo ma è la squadra che vince perché di Maradona ce ne è stato solo uno nella storia”: così il nuovo capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, insediato questa mattina nella sede della Protezione Civile.

