Il 24 luglio su Rai 5 la divulgatrice scientifica Sabrina Mugnos parlerà della terra e del fuoco

Il 6 giugno scorso una troupe della RAI ha raggiunto Sabrina Mugnos presso l’Associazione Astrofili Spezzini Osservatorio Astronomico Monte Viseggi’, in provincia della Spezia, per girare un’intervista dedicata agli elementi aria e acqua, che andrà in onda in una puntata dal titolo “La Danza della terra e del fuoco” mercoledì 24 luglio, intorno alle 21, su Rai5

Racconta Sabrina Mugnos: “è un viaggio che parte dagli arbori della terra per scoprine l’essenza e la commistione con il fuoco; terra e fuoco sono due elementi potenti e fortemente attrattivi, che prendono vita diventando arte, musica, filosofia. Ad accompagnarci come Caronti, il filosofo Telmo Pievani, Valeria Parrella, il direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel”.

Visioni è un progetto a cura di Alessandra Greca, scritto con Elena Bonora, Silvia Benini, Francesca Filiasi, Mirella Serri e Anna Tinti, per la regia di Anna Tinti e Monica Madrisan.