Record di consumo di surgelati in Italia nel 2023

Nel 2023, il mercato dei surgelati in Italia ha raggiunto cifre da record, con oltre un milione di tonnellate consumate. Questo dato rappresenta una leggera crescita rispetto all’anno precedente (+0,14%) e segna un nuovo massimo storico nel consumo pro capite annuo, superando per la prima volta i 17 chili a persona, attestandosi a 17,2 chili (+2,4% rispetto al 2022). Il valore di mercato ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 5,4 miliardi del 2022 (+6,5%).

Settore “fuori casa” in crescita

La crescita del settore è stata principalmente trainata dal consumo “fuori casa“, che ha registrato un incremento del +5,3% rispetto all’anno precedente. Questo aumento ha compensato la leggera diminuzione del Retail (-1,1%) e le diminuzioni più significative nel door-to-door (-8%) e nell’e-commerce (-5%). Questi dati emergono dal “Rapporto Annuale sui Consumi dei prodotti surgelati” realizzato dall’IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati.

Nonostante il 2023 sia stato segnato da diverse sfide, come la difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime dovuta a eventi climatici estremi, problemi logistici e un aumento dell’inflazione particolarmente penalizzante per il settore alimentare, il comparto dei surgelati ha registrato una performance positiva. Giorgio Donegani, Presidente dell’IIAS, ha sottolineato come il “fuori casa” abbia giocato un ruolo cruciale nel riequilibrare il divario creatosi con il Retail, dopo l’uscita definitiva dal biennio dei lockdown (2020-2021) che aveva visto un boom nei consumi domestici (+14% nel 2021 rispetto al 2019).

Le preferenze dei consumatori italiani

Nel dettaglio delle categorie merceologiche, i vegetali surgelati hanno mantenuto la loro leadership nel Retail con oltre 215.000 tonnellate consumate. Le patate surgelate, grazie al loro gusto e alla facilità di preparazione, si sono posizionate al secondo posto tra le preferenze degli italiani. Al terzo posto troviamo i prodotti ittici surgelati, seguiti dai piatti pronti.

Un caso particolare riguarda le pizze surgelate, che nel 2023 hanno registrato un consumo di 63.500 tonnellate, in calo del -6,2% rispetto alle quasi 68.000 tonnellate del 2022. Questa riduzione è attribuibile principalmente alla ripresa dei consumi fuori casa. Tuttavia, il segmento delle pizze surgelate continua a innovare, introducendo nuovi formati e ingredienti per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori.

Le rilevazioni dei primi cinque mesi del 2024 indicano un trend positivo per il Retail, con una lieve diminuzione a volume del -0,5% rispetto all’anno precedente (-1,1%). Questo dato riflette l’apprezzamento costante degli italiani verso i prodotti surgelati, suggerendo una stabilità e una resilienza del mercato anche per l’anno in corso.

