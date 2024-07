Rischio listeria: richiamati salame e tramezzini | INFO

MeteoWeb

Un lotto di salame e diversi lotti di tramezzini sono stati richiamati per rischio listeria. Gli avvisi sono riportati sul sito del Ministero della Salute.

I tramezzini richiamati sono di marchi diversi (Alba tramezzini, Idea fresco, Buono e Fresco e altri), con 123 denominazioni di vendita, commercializzati da Alba Tramezzini Spa e prodotti dalla stessa azienda in uno stabilimento di Faggiano (Taranto). Il provvedimento riguarda tutti i lotti da L160 a L180 (da 24160 a 24180), confezioni di diversi pesi e misure, con data di scadenza più lontana 12 ottobre 2024. Il motivo del richiamo è la “possibile presenza di Listeria Monocytogenes per contaminazione degli ambienti e superfici di lavoro”. L’avvertenza invita a “non consumare il prodotto”.

L’altro avviso riguarda il lotto L023414223 di ‘Salamini Italiani alla Cacciatora Dop’ a marchio Viaggio nel Gusto, commercializzato da Trebon Srl in confezione da 80 grammi, scadenza il 19 agosto 2024, prodotto da Salumificio Fratelli Beretta Spa in uno stabilimento di Trezzo sull’Adda (Milano). Il motivo del richiamo è “possibile presenza di Listeria”. “Si raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con il medesimo lotto di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita”, si legge nell’avviso.

