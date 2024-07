Ritratto di galassie per il 2° anniversario di Webb

MeteoWeb

In occasione del 2° anniversario scientifico del telescopio spaziale James Webb, un duo di galassie interagenti conosciute come Arp 142 offre uno spettacolo cosmico straordinario. Queste galassie, la Pinguino (NGC 2936) e l’Uovo (NGC 2937), hanno iniziato la loro interazione tra 25 e 75 milioni di anni fa e continueranno a danzare insieme per centinaia di milioni di anni, fino a fondersi in un’unica galassia.

Il telescopio James Webb, grazie alla sua capacità di osservare la luce infrarossa, ci mostra queste galassie in un “ballo” cosmico lento ma affascinante. Le immagini e i dati raccolti combinano la luce del vicino infrarosso della NIRCam e quella del medio infrarosso dello strumento MIRI, rivelando un alone blu di stelle e gas che avvolge le galassie.

Prima del loro incontro, la galassia Pinguino aveva una forma a spirale. Ora il suo centro brilla come un occhio, con bracci che si estendono a formare becco, testa, schiena e coda. Il gas e la polvere della galassia Pinguino, attratti gravitazionalmente dall’Uovo, hanno formato nuove stelle, visibili come un “pesce” nel becco e “piume” nella coda.

L’Uovo, una galassia ellittica ricca di stelle vecchie ma povera di gas e polvere, ha mantenuto la sua forma compatta. Questo equilibrio di massa tra le due galassie ha impedito alla Pinguino di distorcere significativamente l’Uovo.

Webb ha anche svelato una moltitudine di galassie lontane, testimoniando la sensibilità e la risoluzione dei suoi strumenti a infrarossi. Arp 142 si trova a 326 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione dell’Hydra, offrendo un affascinante sguardo sulla danza cosmica che si svolge a distanze enormi.

