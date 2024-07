Roma dall’alto: al via il Festival delle Terrazze tra arte e storia

MeteoWeb

Dal 1° all’8 agosto, Roma sarà il palcoscenico del secondo appuntamento con ‘ALTrE Piazze – Festival delle Terrazze‘, un evento gratuito che trasformerà dieci spettacolari terrazze in spazi di arte, installazioni e socialità. Questo festival, ideato da Luigi Castelli Gattinara e organizzato da Open City Roma, invita cittadini e turisti a scoprire la città da una prospettiva inedita, offrendo una serie di appuntamenti unici.

Il Festival delle Terrazze

La direttrice della manifestazione, Laura Calderoni, sottolinea l’importanza delle terrazze come luoghi di scoperta e riflessione sulla storia millenaria della città: “Le terrazze romane non sono solo spazi in quota, ma veri e propri affacci sulla storia, luoghi da cui è possibile scoprire la stratigrafia di Roma tra passato e presente in una cornice architettonica unica“.

Tra le location più affascinanti del festival spicca la Terrazza dei Laboratori dei Cerchi del Teatro dell’Opera al Circo Massimo. Qui, così come in altre location, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare e vivere luoghi spesso inaccessibili, arricchiti da eventi culturali e artistici. Altre terrazze coinvolte includono quella del Palazzo Fao, il Mausoleo di Romolo al Casale Torlonia, e Palazzo Rhinoceros, un’opera architettonica firmata da Jean Nouvel per Alda Fendi. Non meno suggestive sono le terrazze della Fondazione Scelsi e di Palazzo Mazzoni, quest’ultima con una vista mozzafiato sulla Garbatella orientale.

Il Festival delle Terrazze non dimentica i più piccoli, proponendo laboratori didattici pensati per loro. Inoltre, l’accessibilità è un punto cardine dell’evento, permettendo a tutti di partecipare e godere delle varie attività in programma.

Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”, il festival si conferma un’occasione imperdibile per riscoprire Roma dall’alto e vivere la città con uno sguardo nuovo. Le terrazze, spesso intese come spazi privati o inaccessibili, si aprono alla collettività, diventando luoghi di incontro e cultura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.